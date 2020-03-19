كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. الجيش ينقل جثث وفيات كورونا من المقاطعة الأكثر تضررا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت السلطات في إيطاليا، الجيش، بنقل الجثث من بلدة شمالية وسط تفشي فيروس كورونا حيث اكتظت خدمات الجنازة في وقت تستعد فيه الحكومة لإطالة إجراءات الإغلاق الطارئة في جميع أنحاء البلاد.

أظهر مقطع فيديو صوره السكان المحليون في مقاطعة بيرغامو، شمال شرق ميلانو، وتم عرضه على موقع صحيفة "إيكو دي بيرغامو" المحلية، عمودًا طويلًا من الشاحنات العسكرية التي تسير في الشوارع بين عشية وضحاها وتزيل التوابيت من مقبرة المدينة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأكد متحدث باسم الجيش الإيطالي، اليوم الخميس، أنه تم نشر 15 شاحنة و 50 جنديًا لنقل الجثث إلى المقاطعات المجاورة. وكانت السلطات المحلية في مقاطعة بيرغامو قد طلبت في وقت سابق المساعدة في عمليات حرق الجثث بعد أن طغت على محرقة الجثث.

سجلت إيطاليا أكبر زيادة على الإطلاق في يوم واحد في وفيات فيروس كورونا يوم الأربعاء حيث ارتفع العدد الإجمالي 475 إلى ما يقرب من 3000. كان هناك أكثر من 300 حالة وفاة في منطقة لومباردي وحدها، حيث تقع بيرغامو، المقاطعة الأكثر تضرراً التي تضم أكثر من 4000 حالة.