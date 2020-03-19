شباب “الأولتراس” بالمغرب و”كورونا”.. وعي وانخراط كلي

وليد لباب_صحافي متدرب

عرف المغرب خلال الأسبوع الحالي ارتفاع حالات الإصابات بڤيروس كورونا المستجد، لنکون بذلك أمام محك حقيقي، محك يحتاج إلی تظافر جهود الجميع، لتجاوز الأزمة بسلام.

وعلى غرار المبادرات الحكومية، وكذا المبادرات الشعبية للتوعية بمخاطر الڤيروس، لوحظ انخراط كلي لشباب روابط الأولتراس في خدمة المصلحة العامة، والمساعدة على مقاومة الڤيروس.

فشباب مجموعة الأولتراس عسكري الرباط المساندة لنادي الجيش الملكي المغربي، خروجوا للشوارع ووزعوا أدوات التعقيم بأعداد كبيرة، فيما أولتراس الشارك المساندة لأولمبيك آسفي المغربي خصصوا سيارات من النوع الكبير بمكبرات صوتية، وتجولوا في أحياء المدينة لنشر تعليمات الوقاية وحث المواطنين على البقاء داخل منازلهم.

أولتراس وينرز المساندة لفريق الوداد البيضاوي، هي الأخرى نشرت أرقام هاتفية للمتطوعين من أعضائها داخل مدينة الدارالبيضاء، وأكدت استعداد المتطوعين لتلبية حاجيات كبار السن من تبضع وكل مايلزمهم بشكل مجاني، لتجنيبهم خطر الخروج من منازلهم، خصوصا وأن فئة كبار السن هي الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات الڤيروس.

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أولتراس بلاك آرمي هي الأخرى خرجت بڤيديو للتوعية، مع الخروج للشارع قصد التأثير في أكبر نسبة ممكنة لمواجهة هذا الوباء.

الغرين بويز المساندة للرجاء، لبت النداء الوطني هي الأخرى، ووزعت مجموعة من أدوات التعقيم، إلى جانب ملصقات تتضمن خطوات الوقاية تم تثبيتها بالنقط الحيوية لمدينة الدارالبيضاء.

مبادرات مماثلة تؤكد بالملموس أن الشباب المغربي، وعلى الرغم من مشاكله، والإكراهات اليومية، إلا أن حبه لوطنه لامشروط، والاستعداد للتضحية وتشكيل الصفوف الأمامية في الكوارث أسلوب حياتهم فعلا وليس قولا.