وسط توالي التدابير للتخفيف من التبعات الاجتماعية لوباء فيروس كورونا، أطلق المجلس الإقليمي لأسا الزاك، مبادرة تقضي بتوفير اللوحات الإلكترونية لفائدة التلاميذ، للتمكن من متابعة الدراسة عن بعد.
وقال المجلس، في بلاغ له، أصدره، أمس الأربعاء، إنه يجدد انخراطه من أجل توفير أقصى ما يمكن من معدات لوجيستيكية، وموارد رقمة، بالتنسيق مع المصالح الجهوية، والإقليمية لوزارة التربية الوطنية لضمان تمكين، ودعم المتعلمات، والمتعلمين في الإقليم من الاستمرار في التحصيل الدراسي عن بعد.
وأعلن المجلس عن توفيره للوحات الإلكترنية لفائدة تلاميذ المستوى السادس ابتدائي، والثالث إعدادي، والأول، والثاني باكالوريا بجميع المسالك، في الجماعات الترابية في الوسط القروي.
كما قرر المجلس توفير اللوحات الإلكترونية، لتلاميذ المستوى الثالث إعدادي، وجدع مشترك علمي دولي، والمستوى الأول باكالوريا دولي والثانية باكالوريا بجميع المسالك، لفائدة تلاميذ الجماعات الترابية في الوسط الحضري.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن توقيف الدراسة، حضوريا، منذ بداية هذا الأسبوع، مطالبة كافة الأسر بمتابعة تمدرس أبنائها عن بعد.
وطالب نواب برلمانيون في مذكرة لهم أطلقوها، أمس، بضرورة تمكين الأسر من الأجهزة، التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواكبة التعليم عن بعد.. المجلس الإقليمي بأسا الزاك يعلن عن توفير اللوحات الإلكترونية للتلاميذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.