جائحة “كورونا”.. عدد الوفيات في العالم يتجاوز 9 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس، 9 آلاف من أصل أزيد من 200 ألف إصابفي العالم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، أمس، في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، التشديد على ضرورة اتخاذ الدول لمقاربات شاملة في مواجهة وباء كورونا، وإجراء الاختبارات لكل حالة مشتبه بها، وعزل الحالات المصابة، وتتبع المخالطين،

وأكد على ضرورة “التباعد الاجتماعي”، الذي من شأنه التقليل من العدوى والمساعدة في احتواء الوباء.

ولفت الانتباه، إلى أن الأعداد المعلنة في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن هي قليلة، لكنها ربما لا تمثل الأعداد الحقيقية بسبب عدم اكتشاف جميع الحالات المصابة.