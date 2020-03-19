كورونا والأشخاص في وضعية تشرد.. المصلي: سنعلن قريبا عن تدابير خاصة لحمايتهم

في ظل التدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة من أجل عدم تفشي فيروس كورونا في المغرب، طالب نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بحماية أشخاص من دون مأوى، لاسيما أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الوزارة ستعلن في أقرب وقت عن إجراءات خاصة، من أجل حماية هذه الشريحة من المجتمع من فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ليست الوحيدة المسؤولة عن هذه الفئة، بل ثمة قطاعات أخرى مسؤولة، أيضا، مشيرة إلى أن الوزارة تناقش الموضوع، مع قطاعات أخرى، من أجل سن تدابير تهدف إلى حماية أشخاص من دون مأوى من فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأشخاص في وضعية تشرد، لاسيما الأطفال، وكبار السن الأكثر تضررا من الوباء، وهي الأكثر تنقلا من مكان إلى آخر، وبعيدة عن النظافة، والماء، ووسائل التعقيم، التي تنادي بها وزارة الصحة.