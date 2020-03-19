انخرط الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، في حملة التوعية من مخاطر كورونا، من خلال تجسيد مشهد تمثيلي، يحكي عن موقف يحصل بين مواطنين غير واعيين بطرق انتقال فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن الغناء هو تخصص الستاتي، إلا أنه جسد هذه المرة مشهدا تمثيلا، ليبرز عبره أن الاقتراب من الأشخاص في الحياة اليومية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بكورونا.
ودعا الستاتي في نفس الفيديو إلى الالتزام بقواعد النظافة، وأخد الاحتياطات اللازمة.
ويلجأ الفنانون إلى طرق مختلفة للتوعية من فيروس كورونا، من أكثرها توجيه رسائل فيديو تحمل رسائل مباشرة عن ضرورة النظافة، والتزام المنازل في ظل خطر كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الستاتي يجسد مشهدا تمثيليا بطريقته الخاصة للتوعية من مخاطر “كورونا”- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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