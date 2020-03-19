بعد توقيف المغرب لرحلات المسافرين.. ألمانيا وفرنسا تطلقان رحلات جديدة لإجلاء الأوربيين

بعد أربعة أيام من اتخاذ المغرب لقرار توقيف كافة الرحلات الجوية، والبحرية الخاصة بالمسافرين، للحد من انتشار فيروس كورونا، لا تزال دول أوربية تسعى إلى إجلاء مواطنيها، العالقين في المغرب، الذي تقدر أعدادهم بالمئات.

ووجهت السفارة الألمانية في الرباط، دعوة للعالقين في المغرب من حاملي للجنسية الألمانية، أو الإقامة الألمانية، أو لديهم جواز سفر أوروبي، والراغبين في العودة إلى الديار الألمانية، لإخبارهم بوجود رحلات جوية ستنطلق، اليوم الخميس، من مطارات مدن أكادير، ومراكش، والدارالبيضاء، كما أن هناك رحلات أخرى مبرمجة، بعد غد السبت، في الاتجاه نفسه.

ومن جانبها، دعت السفارة الفرنسية في الرباط، المواطنين الحاملين للجنسية الفرنسية، والراغبين في العودة إلى بلادهم، إلى تغيير تذاكر سفرهم، التي كانت مبرمجة في تواريخ مقبلة، بتذاكر أخرى لرحلات تتم برمجتها تباعا خلال هذه الأيام، مطالبة إياهم بتتبع أخبار السفارة لمعرفة الرحلات المقبلة المنطلقة من المغرب نحو فرنسا.

يشار إلى أن المغرب كان قد علق كل الرحلات الجوية الخاصة بالمسافرين لدول فرنسا، وإسبانيا، قبل أن يعمم القرار على كل الدول، ويفتح الباب لمائة رحلة استثنائية، خلال هذا الأسبوع، لإجلاء العالقين في المغرب، والراغبين في العودة إلى بلدانهم.