بسبب “كورونا”.. منظمة دولية تتوقع فقدان 225 ألف وظيفة في قطاع الطيران بالمغرب

قال اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا”، إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة، مطالبا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران في الشرق الأوسط، وإفريقيا، منبها إلى أن المغرب بدوره مهدد بخسارة مئات الآلاف من مناصب الشغل في قطاع الطيران.

وقال نائب رئيس “إياتا” لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، إن في المغرب أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران، مهددة، بسبب كورونا، حسب تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”.

وأكد المتحدث ذاته أن “السعودية قد تخسر 16 مليون راكب، و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد عن 140 ألف وظيفة في قطاع الطيران مهددة، بسبب كورونا”، مؤكدا أن فيروس كورونا يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران في قطر.

وأضاف البكري أن “فيروس كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة”، مؤكدا أنه “قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت، بسبب كورونا”.

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وأكد المتحدث نفسه أن “الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا”، فيما أوضح أن “شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا “تنزف”، ولا إيرادات قادمة” بعدما أوقفت تحليق عدد كبير من طائراتها.

وقال البكري إن “شركات الطيران في الشرق الأوسط خسرت إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس الجاري، مشيرا إلى أنه “منذ نهاية يناير الماضي، جرى إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وباء عالميا، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000 مصاب، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.