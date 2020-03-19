كورونا: تأجيل برامج فنية عالمية في كان وإغلاق فنادق المدينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت نقابة أصحاب الفنادق في مدينة كان جنوبي فرنسا، عن إغلاق أبواب فنادقها المعروفة بتدريجها 5 نجوم، والتي كانت تشكل ملتقى للنجوم كل سنة على البكوت دازور الفرنسية بمناسبة مهرجانها السينمائي الشهير.

وأعلن فندق نيغريسكو في مدينة نيس المجاورة لكان مساء الأربعاء، عن إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر. ويعاني اقتصاد مدينة كان من الحجر المنزلي على السكان ومن إلغاء أو إرجاء الكثير من المعارض المهنية.

(أ ب)

وكان آخر هذه المعارض "كان لايينز 2020" أكبر حدث لقطاع الإعلانات والابتكارات في العالم الذي أرجئ إلى تشرين الأول/ أكتوبر، بينما كان مقررا نهاية حزيران/ يونيو. أما ملتقى "ميبيم" للأطراف الناشطة في مجال العقارات فقد أرجئ من آذار/ مارس إلى حزيران/ يونيو فيما ألغي معرض "ميب تس في".

أما مهرجان كان للفيلم وهو الأشهر في العالم، فلم يعرف بعد إن كان سيقام في أيار/ مايو أم لا. وقالت رئيسة نقابة أصحاب الفنادق في كان، كريستيان ويلتر، إن "المنظمون يقيمون الوضع الدولي يوما بيوم". ولم يبق في المدينة التي تعول على السياحة والمؤتمرات، الكثير من الفنادق المفتوحة من أصل 120 تضمها".

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وأوضحت ويلتر، أن "كل فنادق الـ5 نجوم و85 % من فنادق الـ4 نجوم أُغلقوا". أما الفنادق بنجمتين أو 3 نجوم فقد أغلقت بنسبة 60 %. وقالت ويلتر إنه "عادة ما يكون أصحاب هذه الفنادق يقيمون فيها وليس لديهم الكثير من الموظفين أو حانة أو مطعم في داخلها. وهذا يسمح راهنًا بإيواء عمال وفرق تعمل في كان لكن الوضع سيتغير قريبا".

وأضافت ويلتر، أن "الكثير من الفنادق ولا سيما بنجمتين أو 3 نجوم قالت إنها مستعدة لإيواء طواقم طبية. وسنكون متضامنين معها. لقد تواصلنا مع البلدية ومستشفى سيمون فيي لكن لا حاجة لذلك حتى الآن".

وكان فندق "مارتينيز" وهو من أشهر 3 فنادق في كان، أقفل أبوابه مساء الثلاثاء معربًا عن استعداده لمساعدة الطواقم الطبية أيضا.