شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. إغلاق جميع المحال والمراكز التجارية بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، 19/آذار/2020، إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية غير الضرورية.

Advertisements وبحسب وسائل إعلام إيراني فإن الإغلاق سيتم في عدد من المحافظات لمدة 15 يوما. وخلف الفيروس مئات الوفيات وآلاف الإصابات منذ ظهوره في إيران قبل أسابيع.

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