شكرا لقرائتكم خبر عن «أونروا» تطلب 14 مليون دولار لمكافحة «كورونا» داخل المخيمات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في نداء اليوم عن حاجتها وبشكل عاجل إلى 14 مليون دولار أمريكي، للتحضير والاستجابة لتفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوجزت ألاونروا في النداء العاجل، الأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالوباء في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، بالإضافة إلى الاحتياجات العادية للميزانية البرنامجية لوكالة أونروا.