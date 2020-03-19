شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات في هجوم بقذائف هاون بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

اصيب 3 مدنيين عراقيين بجروح نتيجة سقوط ست قذائف هاون مجهولة المصدر في قضاء "طوز خورماتو" شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين , في ثاني حادث من نوعه خلال ثلاثة ايام. وأفاد مصدر أمني محلي بان قوة أمنية طوقت مكان الحادث, و نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت أمس الأول عن سقوط اربع قذائف هاون على القضاء المذكور, مما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بجروح .

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