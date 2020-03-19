شكرا لقرائتكم خبر عن 82 حالة.. إندونيسيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول بوزارة الصحة إن إندونيسيا سجلت 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 309 حالات. وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس ارتفع بواقع ست حالات إلى 25 أغلبها في جاكرتا. وشهدت مناطق مثل جاوة الغربية وجاوة الشرقية ورياو حالات جديدة في حين خرج 15 مريضا من المستشفيات.

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