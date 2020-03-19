شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغلق المطاعم والمقاهي والنوادي والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة المصرية إغلاق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والملاهي والنوادي والمراكز التجارية" بداية من الساعة 7 مساءً إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري. وأشارت إلى أن القرارات يستثنى منها خدمات توصيل الطلبات للمنازل، والمحلات التي تبيع السلع الغذائية والدوائية.

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