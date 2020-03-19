شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين توقف إصدار تأشيرات للأجانب والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين اليوم الخميس إن بلاده بصدد وقف إصدار التأشيرات للأجانب ومنع كل الجنسيات من الدخول في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا

وقال لوكسين على تويتر إنه وقع أمرا بوقف إصدار التأشيرات سواء في الداخل أو في المكاتب الخارجية. ولم يحدد لوكسين إطارا زمنيا للتدابير.

وأضاف لوكسين "هذه خطوة حتمية إلى الأمام: حظر شامل للزوار الأجانب من جميع الجنسيات دون استثناء" مضيفا أنه سيتم السماح للزوار الأجانب بالمغادرة.

وسجلت الفلبين 217 حالة إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة أعلنت عن معظمها في الأسبوعين الماضيين.

ويخضع أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة للعزل الصحي لمدة شهر.