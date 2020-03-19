النجف تعلن 9 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا و12 مشتبها به و16 ملامسا

وقالت الخلية في بيان لها تقلت الخليج 365، نسخة منه، إنها عقدت في دائرة صحة النجف اجتماعها الدوري برئاسة المحافظ ورئيس الخلية لؤي الياسري وحضور قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي ومدراء الدوائر الامنية والخدمية الممثلة في الخلية".ونقل البيان عن المحافظ، قوله، ان "الهدف من تقليص اعضاء الخلية هو اعطاء رسالة ايجابية الى المجتمع لتوضيح الحرص على تقليل الحضور حتى في مثل هذه الاجتماعات رغم اهميتها"، مبينا "اننا لازلنا بحاجة الى الجميع وان القرارات تتخذ في المجموعة كاملة".

واضاف "اننا نتفاءل ولكن بحذر ونخشى وجود اصابات غير ظاهرة، وقد تسبب اذى للمواطنين فالمصلحة العامة تتطلب تشددا اكثر ونحن قد نتعرض للانتقاد في سعينا هذا"، مشيرا الى ان "الاجراءات التي تم اتخاذها في خلية ازمة النجف الاشرف كان لها صدى على مستوى العراق ومنها موضوعة منع اقامة مجالس الفاتحة واخذ التعهدات بذلك".



واشار الى ان "هناك التزاما بحظر التجوال الجزئي في يومه الاول ونسبة السيارات في الشارع اصبحت 20%"، مسجلا عتبه على المواطن "الذي تم اعطاؤه عطلة رسمية وحظرا للتجوال ومع ذلك نراه في الشارع".

وشدد على "اننا نريد في اليوم الثاني للحظر ان نرى شكلا اخر"، لافتا الى "التوجيه بتشدد اكثر من الجهات الامنية وبفرض غرامات قوية بحق المخالفين ومنهم اصحاب المحلات الكمالية وهي محلات خارج الاستثناء ولانريد ان نعرضهم للاجراءات القانونية".

واشاد محافظ النجف، "بتعاون الفرق الرياضية والتزامها"، موضحا أن "كثرة الاستثناءات في القرار جعلت غير المشمولين كثيرين".

Advertisements

كما اكد ان "التميز لازال الصفة السائدة في عمل الجميع بدءا من المواطن النجفي و الدائرة وقيادة الشرطة وبقية الدوائر الساندة".

بدوره اوضح معاون المدير العام لدائرة الصحة ان "الموقف حاليا هو 9 حالات اصابة مؤكدة و12 مشتبه بهم و16 ملامسين"، داعيا "للاسراع بإرسال تخصيصات مالية من الحكومة الاتحادية ودعوة دائرة الصحة لإعداد خطة للاستفادة من هذه التخصيصات وفي مقدمة ذلك انجاز مستشفى الحميات قيد الانشاء سعة 50 سريرا ".

واشار الى "التأكيد على السماح بمرور منتسبي المؤسسات الصحية من السيطرات والوصول الى محلات عملهم، والسماح للاطباء البيطريين بممارسة عملهم واستثناؤهم من حظر التجوال الاشرف من الشيوخ والوجهاء واصحاب المطاعم والفنادق لقيامهم بتوزيع وجبات غذلئية في الاحياء الفقيرة وايصال وجبات اخرى الى المستشفيات والمحجورين والاستعداد لفتح فنادقهم مجانا لسكن المحجورين".