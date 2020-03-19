بريطانيا تسحب جزءا من قواتها في العراق بسبب كورونا

ذكرت وسائل اعلامية، الخميس، ان بريطانيا سحبت جزءا من قواتها في العراق بسبب كورونا وذكرت الوسائل في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "وزارة الدفاع البريطانية قررت سحب نصف جنودها من العراق". واضافت ان "ذلك جاء بسبب فايروس كورونا"، مشيرة الى انها "علقت المهام التدريبية لستين يوما".

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