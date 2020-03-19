لبنان تسجل 16 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين الى 149

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "ابتداء من 21 شباط/فبراير وحتى تاريخ 19 آذار/مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، أي تم تسجيل 16 حالة جديدة عن الأمس".ولفت البيان إلى أن وزارة الصحة العامة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

كما تتابع الوزارة التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.

هذا و جهزت السلطات اللبنانية مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في مختلف المناطق اللبنانية، وبحسب احصاءات وزارة الصحة، يوجد حوالى 10 آلاف سرير في كافة مستشفيات لبنان، و2000 سرير للعناية الفائقة، و600 سرير مع أجهزة تنفّس.



وفي هذا الاطار، ناشدت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين الإلتزام بالتدابير التي أقرتها الحكومة، خصوصا البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات،

وبلغت آخر احصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد أو ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.