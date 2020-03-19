تعرض الوفد الطبي الصيني إلى حادث سير في البصرة (صورة)

وقال مراسلنا، إن الوفد الطبي الصيني تعرض، ظهر اليوم، إلى حادث سير أثناء زيارته للبصرة.

وأضاف، أن الحادث أدى إلى حدوث أضرار في العجلة، ولم يتسبب بأية إصابات لأعضاء الوفد.

وكان الوفد الطبي الصيني وصل، اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة، لمساعدة المؤسسات المحلية في مواجهة فايروس كورونا.