كسر حظر التجوال في الموصل بنسبة 30%

افاد مراسل الخليج 365، الخميس، بأنه تم كسر حظر التجوال المفروض في الموصل بنسبة 30%.

وقال المراسل ان حظر التجوال الكُلي المفروض في مدينة الموصل كسر من قبل المواطنين بنسبة ٣٠%.

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واضاف ان محال التبضُّع اعيد فتحها فيما تتنقل العجلات بمناطق المدينة مع انتشار كثيف للمفارز من الشرطة والجيش والامن الوطني التي تحث الناس على عدم الخروج وضرورة العودة للمنازل.

يذكر ان محافظة نينوى تشهد حاليا فرض حظر على التجوال يستمر لغاية الاثنين المقبل كاجراء وقائي لمنع انتشار فايروس كورونا.