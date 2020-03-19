الصحة تعلن تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اشارت الى ارتفاع المصابين بالفايروس في عموم العراق الى 177 حالة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق لليوم الخميس تضمن اجراء مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١٢٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، مبينا ان "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) بلغت ١١ موزعة ٣ حالة في الرصافة، وحالة واحدة في مدينة الطب، وحالة واحدة في النجف، وحالة واحدة في البصرة، وحالة واحدة في الديوانية، وحالة واحدة في المثنى، وحالة واحدة في واسط، وحالتين في كربلاء".
واضافت انه "لا توجد اية وفيات اليوم"، مشيرا الى ان "الإصابات بلغت ١٧٧ ( مع اضافة اقليم كردستان)، وحالات الشفاء ٤٩، والوفيات ١٢".
واكدت الوزارة "على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة"، داعية "الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".
ودعت الوزارة "الجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".
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