صحيفة إماراتية: ثقتها بأننا سنشارك العالم انتصاره على فيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه عندما يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يعطي القوة لشعبه وكل مقيم على أرض الوطن المباركة، ويقدم الدليل على القيادة التاريخية الملهمة التي تبين أن الوطن محصن وقوي وواثق في مواجهة جميع التحديات العالمية، فكل القطاعات تواصل نشاطها الطبيعي، والمبادرات الاستثنائية لها أبلغ الأثر لتتواصل المسيرة ومشاريع التنمية، وخلال ذلك كله الثقة القوية التي ينعم بها المجتمع الوطني بجميع شرائحه ومكوناته أننا بخير وقادرون على مواجهة التحديات أياً كانت، وهو ما أكده سموه بالقول: "ما نلمسه من وعي شركاتنا ومؤسساتنا بمسؤوليتها الاجتماعية خلال الظروف الراهنة، يبعث على الارتياح ويعزز ثقتنا في قدرة الإمارات، حكومة وقطاع خاص ومجتمع، على تجاوز الأزمة المجتمعات المتعاونة والمتكاتفة تقف قوية في وجه التحديات وتنتصر عليها.".



وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" - "حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجميع أبنائه على امتداد رقعة الوطن، وتوجيهات سموه السديدة كلمات قائد تعكس حرص الأب على أبنائه وعمله لخيرهم وتقديم القدوة الرائدة على كيفية التصرف والالتزام بالإرشادات التي تضمن الأسلوب الأمثل في التعامل مع ما يمثله فيروس "كورونا" كتحدٍ عالمي، وكانت توصيات سموه وتوجيهاته التي تؤكد حرص القائد على الجميع تعكس مدى العمل والمساعي المبذولة للسلامة.. وستبقى كلمات سموه "سلامة وصحة الناس أولوية قصوى وأمانة مسؤولون عنها".. دليل قوة الإيمان بنهج الإمارات وأصالتها وإنسانيتها.

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ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تخبطت دول العالم، كان تأكيد القيادة أننا سنتخذ ما يلزم من الإجراءات معولين على قوة الدولة وإمكاناتها وكوادرها وكفاءاتها.. وستستمر مشاريع التنمية وريادة الاقتصاد الوطني دون أن تتأثر بتقلبات السوق، وخلال ذلك كان تأكيد منظمة الصحة العالمية على أهمية دور الإمارات وما تقوم به من جهود لتطويق وباء "كورونا"، ومواقفها الإنسانية المشرفة في تقديم كل دعم ممكن لجميع الدول التي تحتاج إلى مساعدة، في تأكيد لعلو شأنها الإنساني الذي يتجلى في كل وقت وخاصة في زمن المحن والتحديات التي يمر بها العالم، فتفردنا وريادتنا مسيرة متنامية لا تعرف الحدود.. هكذا الوطن وهذا هو نهج قيادتنا الذي تأكد في جميع الأوقات أنه نابع من أصالة نعتز بها.

وأكدت في ختام افتتاحيتها ثقتها بأننا سنشارك العالم انتصاره على الفيروس الذي بات تحدياً لجميع الدول، ونؤمن أننا سنكون دائماً في وطن محصن وراسخ وقوي ويجيد التعامل مع مختلف التحديات، فالوطن الذي بني على العزيمة والإرادة والقوة سينتصر وسيبقى محصناً على الصعد كافة في ظل قيادتنا الرشيدة ومواقفها التي تمد الجميع بما يلزم لنكون دائماً بخير.