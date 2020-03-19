الخليج": الإمارات تعيش حالة فريدة من السعادة والفرح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إنه في الشدائد والمحن تُعرف معادن الشعوب والشعوب الحية هي القادرة على مواجهة الصعاب، والانتصار عندما يكون الخطب عتيّاً.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" - "نحن في الإمارات نعيش حالة فريدة من السعادة والفرح، والتلاحم بين الشعب وقيادته، ونؤكد كل يوم أننا ماضون على هذا الطريق بكل ثقة وثبات، والمحن نحولها إلى منح كي نؤكد جدارتنا في الحياة.. مشيرة إلى أن ما نتعرض له، ويتعرض له العالم من جائحة مباغتة لم يُحسب لها حساب، لم يفقدنا العقل والحكمة والهدوء، لأننا نؤمن بالله أولاً، ولأننا نضع ثقتنا بقيادتنا ووعي شعبنا.

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وتابعت صحيح أن العالم يعيش حالة غير مسبوقة من الخوف والذعر والترقب، فملايين البشر حبيسة منازلها، والعالم في حالة شلل ينتظر ما ستؤول إليه أبحاث العلماء والأطباء والمختبرات بشأن العلاج الناجع لوباء «كورونا»، ورغم أننا جزء من هذا العالم، إلا أننا نتصرف بمسؤولية عالية وتعقل، ونواجه معاً شتى الاحتمالات، ونقف إلى جانب قيادتنا الرشيدة في ما تقرر، وتتخذ من إجراءات وقرارات، لأننا نمحضها الثقة في ما تعمل، ولأننا ندرك مدى حرصها على سلامة المواطن وحياته حيث تعتبره أمانة في رقبتها.

وأكدت أن مجتمعنا أثبت فعلًا، أصالته، وتعاونه، وأنه متحد وقادر على اجتياز المحنة بكل اقتدار، وهو ما ثمّنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عندما قال: «إن ما نلمسه من وعي شركاتنا ومؤسساتنا بمسؤوليتها الاجتماعية خلال الظروف الراهنة، يبعث على الارتياح، ويعزز ثقتنا في قدرة الإمارات، حكومة وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً، على تجاوز الأزمة، فالمجتمعات المتعاونة والمتكاتفة تقف قوية في وجه التحديات وتنتصر فيها».

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بقولها " الضربة التي لا تقتلني تقويني..وما لا يكسرني يجعلني أكثر صلابة.. هذه هي الإمارات وقيادتها وشعبها ".