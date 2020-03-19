تونس تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت تونس، الخميس، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع الإجمالي إلى 39 حالة مؤكدة.



وقال وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي إن الإصابات تتوزع على 9 محافظات من مجموع 24 محافظة تونسية.

وأعلن الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شفاء أول مصاب بفيروس كورونا.

وقال إن المصاب الأول، وعمره 40 عاما، مكث قبل شفائه قرابة 20 يوما في مستشفى "فرحات حشاد" بمحافظة سوسة، وهو مقيم في إيطاليا وعاد إلى البلاد في أواخر شهر فبراير 2020.

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وبينت السلطات التونسية أن الإطارات الطبية تقوم بإجراء تحليل يوميًا على قرابة 60 شخصا مشتبه بإصابتهم بالفيروس، لافتة إلى أن أغلبية الحالات التي تم اكتشافها موجودة في العاصمة تونس .

و كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، الثلاثاء، في خطاب تليفزيوني حظر التجول بداية من يوم الجمعة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا (بتوقيت تونس) .

كما قررت السلطات التونسية غلق حدودها الجوية و البرية والبحرية بالكامل ما عدا الرحلات التجارية ورحلات الإجلاء، ومنع كل التجمعات البشرية والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر و العمل بنظام الحصة الواحدة في مختلف المرافق التابعة للدولة.

وقد أطلقت مجموعة من الفنانين والرياضيين في تونس حملة تبرعات لدعم قطاع الصحة في تونس الذي يشكو العديد من الصعوبات اللوجستية.

وكان وزير الصحة كشف أن عدد أسرة الإنعاش في تونس لا يتجاوز 200 سرير، وهو عدد غير كاف على حد قوله لمجابهة فيروس كورونا المنتشر في أغلب دول العالم.