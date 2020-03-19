دواء ياباني للإنفلونزا يثبت فاعلية كبيرة في علاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أظهر دواء ياباني يعالج سلالات جديدة من الإنفلونزا فاعلية كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تجربته على مئات المرضى.



وقال تشانج شين مين، المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، إن دواء "فافيبيرافير" الذي طورته شركة "فوجي فيلم" اليابانية حقق نتائج مشجعة في التجارب السريرية التي خضع لها 340 مريضا في مستشفيات ووهان وشنتشن.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تشانج قوله للصحفيين: "الدواء الجديد يتمتع بدرجة عالية من الأمان والفاعلية في علاج كورونا".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن المرضى الذين تلقوا هذا الدواء في شنتشن تخلصوا من الفيروس بعد متوسط 4 أيام مقارنة بـ11 يوما لأشخاص لم يتلقوا العقار.

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ووفقا للصحيفة البريطانية، أكدت الأشعة السينية وجود تحسن في حالة الرئة لدى 91% من المرضى الذين عولجوا بعقار "فافيبيرافير"، مقارنة بـ62% ممن لم يتناولوا الدواء.

ورفضت شركة "فوجي فيلم توياما كيميكال"، التي طورت العقار المعروف أيضًا باسم أفيجان في عام 2014، التعليق على هذه المزاعم.

يحتاج "فافيبيرافير" إلى موافقة الحكومة لاستخدامه على نطاق واسع على مرضى كوفيد-19، لأنه كان مخصصًا في الأصل لعلاج الإنفلونزا.

وقال مسؤول صحي إن الدواء يمكن الموافقة عليه في مايو/أيار، مضيفا: "لكن إذا تأخرت نتائج الأبحاث السريرية قد تتأخر الموافقة أيضًا".

يستخدم الأطباء في اليابان هذا الدواء في الدراسات السريرية على مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة، على أمل أن يمنع الفيروس من الانتشار.

لكن مصدرًا في وزارة الصحة اليابانية أشار إلى أن الدواء لم يكن فعالا في علاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة.