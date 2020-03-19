إذاعة "تي آر تي" تحت طائلة قانون "العملاء الأجانب" الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أدرجت وزارة العدل الأمريكية، هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" ضمن قائمة العملاء الأجانب، بموجب تشريع يطالب الأفراد والمؤسسات التي تمارس أنشطة الضغط بإعلان علاقاتها مع الحكومات الأجنبية.



وجاء في وثيقة نشرت على موقع سجلات وزارة العدل الأمريكية، بتاريخ 12 مارس/آذار الجاري، أن الخدمة العالمية للهيئة الحكومية التركية قد سجلت لدى الوزارة كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).

وأكدت الوثيقة أن الشبكة التي لها مكاتب في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تقول إنها تشارك في "إعداد ونشر المواد الإعلامية عبر قناة تي آر تي وورلد".

Advertisements

ولفتت الوثيقة إلى إن الإذاعة تشرف عليها منظمة أجنبية، وهي هيئة المراقبة الرسمية للبث في تركيا "آر تي يو كيه" (RTÜK) وتتلقى أموالًا من الشعب التركي، على الرغم من أنها نفت علاقاتها مع حكومة أنقرة أو أي أحزاب سياسية.

وأشارت إلى أن ممثل هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية لدى واشنطن، تونجاي يوراكلي الذي وقع على الوثيقة، سجل ضمن العملاء الأجانب.

وتبث القناة على مدار الساعة الأخبار باللغة الإنجليزية من مكاتب في واشنطن العاصمة ولندن وسنغافورة.

وتواجه مؤسسة "تي آر تي" اتهامات أوروبية أيضًا بالتجسس على المعارضين الأتراك على وجه الخصوص.