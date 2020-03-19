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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات 9 كيانات سهلت تداول بتروكيماويات إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد لضلوعهم في تجارة أو نقل منتجات البتروكيماويات الإيرانية.
وأرجعت الوزارة القرار إلى تعزيز هذه الكيانات لوجود النظام الإيراني وأفعاله العنيفة بما يوفر عائدا لتمويل الإرهاب.
وقالت في بيان، أنها فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد لمزاولتهم نشاطا ربما يُمَكِّن النظام الإيراني من انتهاج سلوك عنيف.
وتابع البيان أن "ما تفعله تلك الكيانات والأفراد يوفر عائدا قد يستخدمه النظام الإيراني في تمويل الإرهاب وغيره من أنشطة زعزعة الاستقرار مثل الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية، وقوات التحالف الموجودة في قاعدة التاجي العسكرية بالعراق".
وأضاف: "عقوباتنا ستحرم النظام الإيراني من الإيرادات المهمة التي يحصل عليها من مجال البتروكيماويات لديه مما يزيد من عزلة إيران اقتصاديا وسياسيا، وستستمر الولايات المتحدة في تطبيق عقوباتها بالكامل".
والخميس، سقط جرحى في صفوف القوات البريطانية والأمريكية والعراقية في قصف صاروخي استهدف قاعدة "التاجي" العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد.
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