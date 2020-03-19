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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. إغلاق جميع المحال والمراكز التجارية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، 19/آذار/2020، إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية غير الضرورية.
وبحسب وسائل إعلام إيراني فإن الإغلاق سيتم في عدد من المحافظات لمدة 15 يوما.
وخلف الفيروس مئات الوفيات وآلاف الإصابات منذ ظهوره في إيران قبل أسابيع.
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