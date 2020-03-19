الأوقاف نبهت من التهاون في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة بالمساجد

نبهت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​ من التهاون في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة في مساجد لبنان بسبب تفشي مرض ​فيروس كورونا​، وأكدت حرصها على صحة وسلامة المصلين على تأدية صلاة الظهر في منازلهم بدلا عن صلاة الجمعة استنادا للرخص الشرعية الملزمة من القرآن الكريم و​السنة​ النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف والفتاوى الصادرة عن المراجع الدينية في ​الدول العربية​ والإسلامية، داعية جميع المؤمنين الى "الإكثار من الدعاء والتضرع لله تعالى وخصوصا يوم الجمعة ليكشف الله سبحانه وتعالى البلاء والوباء وسيء الأسقام لان في يوم الجمعة ساعة استجابة لقول ​النبي محمد​ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ " وغيره من الاحاديث.​​​​​​"​

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