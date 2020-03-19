أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع بأنه لليوم الرابع على التوالي وبالرغم من عدم تسجيل اي اصابة بالكورونا حتى الآن لا يزال القسم الاكبر من الزحليين ينفذون حجراً صحياً منزلياً وقايةً من وباء الكورونا ، فلا تزال المؤسسات والمحال التجارية مقفلة اضافة الى الدوائر الرسمية باستثناء الصيدليات والمصارف والافران والمحلات المخصصة لبيع المواد الغذائية، وقد خلت الشوارع من المارة والسيارات باستثناء القلة منها.
يذكر ان وزارة الصحة أعلنت منذ قليل انه ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 19 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المصابة بكورونا والمثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المواطنون في زحلة يلتزمون الحجر الصحي لليوم الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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