النشرة: المواطنون في زحلة يلتزمون الحجر الصحي لليوم الرابع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنه لليوم الرابع على التوالي وبالرغم من عدم تسجيل اي اصابة ب​الكورونا​ حتى الآن لا يزال القسم الاكبر من الزحليين ينفذون حجراً صحياً منزلياً وقايةً من وباء الكورونا ، فلا تزال المؤسسات والمحال التجارية مقفلة اضافة الى الدوائر الرسمية باستثناء ​الصيدليات​ و​المصارف​ والافران والمحلات المخصصة لبيع المواد الغذائية، وقد خلت الشوارع من المارة والسيارات باستثناء القلة منها.

يذكر ان وزارة الصحة أعلنت منذ قليل انه ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 19 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المصابة بكورونا والمثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.

