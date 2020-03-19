أعلنت بلدية ​القبيات​، عن تأليف خلية ازمة لمواجهة أخطار فيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلى انه "بعد الاجتماع مع ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ اثر اللقاء الذي ترأسه لاتحادات ​البلديات​ في عكار مع كل المعنيين بموضوع أزمة "كورونا" في عكار، وبعدما تبين أن الإصابات الثلاث من ابناء عكار العاملين خارج المنطقة،ندعو أبناء القبيات المقيمين في ​بيروت​ أو باقي المناطق البقاء فيها خلال فترة ​الأزمة​ وإلى التواصل الكترونيا مع الأهالي المقيمين فيها صونا لهم وللبلدة من كل الأخطار الناجمة عن العدوى. وسنعلمكم في بيانات لاحقة بإجراءات ستتّخذ لصون البلدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية القبيات طلبت من أبنائها المقيمين خارجها البقاء حيث هم صونا لهم وللبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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