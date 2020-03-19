عناصر أمن الدولة جالوا على محال الصيرفة في قضاء زغرتا

قامت عناصر من ​أمن الدولة​، بجولة على محال الصيرفة في ​قضاء زغرتا​، وانذرتهم بضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن ​مصرف لبنان​ باعتماد تسعيرة موحدة للتداول ب​الدولار​ الواحد، الى إعطاء الزبون ايصالا رسميا بالمعاملة التي قام بها. كما قامت بإقفال بعض المحال التجارية التي لم تلتزم قرار التعبئة العامة الصادر عن ​مجلس الوزراء​.

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