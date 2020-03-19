الوزراء يتقيدون بارشادات السلامة العامة خلال جلسة الحكومة

التزم الوزراء في جلستهم المنعقدة في هذه الأثناء بارشادات ​السلامة العامة​ للوقاية من ​فيروس كورونا​ وقد ارتدوا لهذه الغاية الكمامات والقفازات بالاضافة إلى استخدام المعقمات وأخ حرارتهم.

يذكر ان جلسة مجلس الوزراء كانت قد بدأت منذ بعض الوقت في قصر بعبدا وبرئاسة الرئيس ميشال عون، وعلى جدول أعمالها اقرار مشروع الكابيتال كونترول كما ومتابعة موضوع أزمة كورونا حيث قدم وزير الصحة حمد حسن في بداية الجلسة تقريرا حوب وضع كورونا وآخر التطورات حول الوباء.

مع الاشارة الى أن مجلس الوزراء اعلن نهاية الاسبوع الماضي قرار التعبئة العامة في البلاد وعلى اثره اقفلت المؤسسات الخاصة والرسمية باستثناء تلك التي ترتبط بتسيير أمور الناس كالمحال الخاصة ببيع المواد الغذائية، الصيدليات، شركة الكهرباء وغيرها، ويستمر قرار التعبئة هذا حتى منتصف ليل 29 آذار المقبل.