استقبل وزير الصحة العامة حمد حسن، في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابة أصحاب المختبرات الطبية، وتم التداول في آلية فحص Covid 19 حيث تقرر تشكيل لجنة من اختصاصيين مخبريين لمراقبة المختبرات المخولة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية، على أن تمنح هذه اللجنة كافة الصلاحيات المتعلقة بالموضوع.
كما تقرر تأجيل البت في موضوع الكشوفات السريعة منعا لسوء استعمالها بما قد يؤدي إلى التساهل في العزل المنزلي وعدم الإلتزام بالإرشادات الصحية العامة.
وذكر وزير الصحة "بضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة وسحب رخصة المختبر في حال التخلف".
كانت هذه تفاصيل خبر حمد حسن: للتصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.