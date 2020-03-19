تمكنت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ من توقيف المصري (م.س) في ​مدينة صور​، وتسليمه إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه وذلك بعد تداول خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص ب​التحرش​ بالفتيات في مدينة صور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص يتحرش بالفتيات في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.