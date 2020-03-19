توقيف شخص يتحرش بالفتيات في صور

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من توقيف المصري (م.س) في مدينة صور، وتسليمه إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه وذلك بعد تداول خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتحرش بالفتيات في مدينة صور.
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