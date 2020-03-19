الحريري بيوم المختار: دوركم في هذه المرحلة العصيبة من حياتنا أساسي

علق رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ على يوم المختار العالمي، قائلا: "يوم المختار في ​لبنان​ مناسبة لتوجيه التحية الى ​المخاتير​ في كل المناطق ... دوركم في هذه المرحلة العصيبة من حياتنا أساسي في ترشيد المواطنين على التزام ​الوقاية​ وتفعيل التضامن الاجتماعي.​​​​​​".

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