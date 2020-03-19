بلدية شكا رغبتها بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين لمساعدتها بهذه الظروف

اعلنت ​بلدية شكا​ رغبتها بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين، بحسب المسؤوليات التي يمكن ان يقوم فيها كل متطوع، والخدمات التي يمكن ان يقدمها استجابة لرغبة الشكاويين الذين تحمسوا لحماية البلدة لمساندة سكانها في هذه الظروف الضاغطة التي نعيشها في ظل تفشي وباء ​الكورونا​.

وطلبت ​البلدية​ من المساندين ارسال رسائل نصية على صفحة البلدية تتضمن المعلومات عن المجال الذي يمكن ان يساعد فيه ووسائل الاتصال التي يمكن ان يستعملها بالتنقل والفترة الزمنية التي يمكن ان يساعد فيها في فترة قبل الظهر او بعد الظهر.