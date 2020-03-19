السعودي تابع الإجراءات البلدية الطارئة لمواجهة تداعيات كورونا

تابع رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ الإجراءات ​البلدية​ الطارئة لمواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​ ، واطلع من رؤساء المصالح والإدارات واللجان البلدية المختصة على الوضع الميداني وسير عمليات التعقيم ورش المبيدات وتوزيع المساعدات المقررة ( حصص مواد التنظيف)، كما أعطى توجيهاته للتشدد بتطبيق مقررات ​مجلس الوزراء​ للحد من مخاطر إنتشار عدوى الفيروس .

وقد ثمن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أمام زواره ، إتصال النائب ​أسامة سعد​ والمتعلق بتداعيات فيروس كورنا وضرورة التكاتف في هذه المرحلة من أجل مصلحة صيدا وأهلها .

وتطرق المهندس السعودي لموضوع إنشاء صندوق التكافل مشيرا إلى" أننا في البلدية وبالتوافق مع هيئات المجمع المدني والفاعليات قررنا أن يغذى الصندوق من التبرعات وسيكون باشراف ​دار الفتوى​، و​المال​ يكون لديها" .

وعن تجهيز ​المستشفى الحكومي​ لإستقبال ​حالات​ كورونا محتملة قال: اتفقت ​وزارة الصحة​ مع مدير المستشفى على تجهيز طابق لحالات ​الكورونا​ والعمل جار ولكن هناك حاجة للتمويل والتجهيز والوزارة رصدت 35 مليون ​دولار​ ستوزع على ​المستشفيات الحكومية​، وإلى حين يتم تنفيذ ذلك ، وبخاصة وأن الحاجة ربما تكون لأكثر من طابق، لذلك كان لدينا توجه من البلدية للإطلاع على وضع المبنى القديم للمستشفى الحكومي ولكن فريق البلدية الذي كان بإشراف المهندسة ليلى مرضعة عاين المبنى القديم وقامت فرقة نظافة من البلدية بتنظيف بعض أجزائه ولكن أعتقد يبدو أن وضعه الحالي يستحيل تجيهزه بسرعة وللأسف.