حملة تعقيم لبلدية يحمر في البقاع الغربي

نفذت ​بلدية يحمر​ في ​البقاع الغربي​ حملة تعقيم واسعة للمحال والمؤسسات التي تعنى بتأمين وتقديم المواد الغذائية والطعام، حيث عملت فرق البلدية على تعقيم شامل وكامل، بالاضافة إلى عمليات توجيه وتقيف للمعنيين بهذه المؤسسات والمحال.

من جهة أخرى، قامت جمعية التعايش والإنماء في بعلبك بتوزيع حصص غذائية كافية لمدة اسبوع لعائلة مؤلفة من ثلاث أشخاص، على المياومين والمتطوعين والموظفين الأقل دخلاً في كلّ من بلدية بعلبك ومستشفى بعلبك الحكومي والدفاع المدني، اللذين يعملون وسط اخطار تفشي هذا المرض ، وذلك ضمن جهود الجمعية في التخفيف من الآثار الإجتماعية لوباء الكورونا. تمّ تأمين هذه الحصص من مساهمات مالية قدّمها أعضاء وأصدقاء الجمعية. على امل ان تكون هذه المبادرة حافز لمبادرات مماثلة في المدينة وخارجها.

