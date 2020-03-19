بشير مطر: لضبط الحدود عبر المعابر غير الشرعية مع سوريا

ناشد رئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​ "الجهات المعنية ضبط الحدود عبر المعابر غير الشرعية مع ​سوريا​ لمنع ​حالات​ الانتقال غير شرعي للعديد من ​النازحين​ الذين ينتقلون خلسة بين ​لبنان وسوريا​، علما ان البعض يستفيد من تقديمات ​الأمم المتحدة​ ومسجل على قوائم ويستفيد من التقديمات النقدية والغذائية". ولفت الى ان "الدخول إلى سوريا والعودة منها في هذه الظروف يشكل تهديدا للصحة العامة وخرقا فاضحا لقرارات ​الحكومة​".

يذكر ان بلدية ​القاع اعلنت امس​ ان "المعاون اول في ​قوى الامن​ (ا.ض.) ابن القاع خضع لفحص ​كورونا​ وتبين من الفحص انه ايجابي وقد أدخل الى ​مستشفى​ ​​بيروت الحكومي​ وهو بصحة جيدة".