بشير مطر: لضبط الحدود عبر المعابر غير الشرعية مع سوريا

ناشد رئيس بلدية القاع بشير مطر "الجهات المعنية ضبط الحدود عبر المعابر غير الشرعية مع سوريا لمنع حالات الانتقال غير شرعي للعديد من النازحين الذين ينتقلون خلسة بين لبنان وسوريا، علما ان البعض يستفيد من تقديمات الأمم المتحدة ومسجل على قوائم ويستفيد من التقديمات النقدية والغذائية". ولفت الى ان "الدخول إلى سوريا والعودة منها في هذه الظروف يشكل تهديدا للصحة العامة وخرقا فاضحا لقرارات الحكومة".
يذكر ان بلدية القاع اعلنت امس ان "المعاون اول في قوى الامن (ا.ض.) ابن القاع خضع لفحص كورونا وتبين من الفحص انه ايجابي وقد أدخل الى مستشفى بيروت الحكومي وهو بصحة جيدة".
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