أرسلان: إذا لم تتغيّر السياسات المالية فستكون حكومة لتمرير الوقت الضائع‬

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه "إذا لم تتغيّر السياسات المالية والاقتصادية المتّبعة منذ 30 عاماً ستكون هذه الحكومة فقط لتمرير الوقت الضائع ولن تفلح في محاربة بؤر الفساد والمفسدين بل ستتأقلم معها". وأضاف: "هذا سيشكل خطورة أكبر على مبدأ قيام الدولة وسيؤدي للإنزلاق أكثر نحو العنصرية والطائفية والمذهبية القائمة منذ سنوات".
يذكر ان جلسة مجلس الوزراء كانت قد بدأت منذ بعض الوقت في قصر بعبدا وبرئاسة الرئيس ميشال عون، وعلى جدول أعمالها اقرار مشروع الكابيتال كونترول كما ومتابعة موضوع أزمة كورونا حيث قدم وزير الصحة حمد حسن في بداية الجلسة تقريرا حوب وضع كورونا وآخر التطورات حول الوباء.
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