أرسلان: إذا لم تتغيّر السياسات المالية فستكون حكومة لتمرير الوقت الضائع‬

‫اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه "إذا لم تتغيّر السياسات المالية والاقتصادية المتّبعة منذ 30 عاماً ستكون هذه ​الحكومة​ فقط لتمرير الوقت الضائع ولن تفلح في محاربة بؤر ​الفساد​ والمفسدين بل ستتأقلم معها".‬ وأضاف: "هذا سيشكل خطورة أكبر على مبدأ قيام ​الدولة​ وسيؤدي للإنزلاق أكثر نحو ​العنصرية​ والطائفية والمذهبية القائمة منذ سنوات".

يذكر ان جلسة مجلس الوزراء كانت قد بدأت منذ بعض الوقت في ​قصر بعبدا​ وبرئاسة ​الرئيس ميشال عون​، وعلى جدول أعمالها اقرار مشروع الكابيتال كونترول كما ومتابعة موضوع أزمة ​كورونا​ حيث قدم ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في بداية الجلسة تقريرا حوب وضع كورونا وآخر التطورات حول الوباء.​​​​​​​

