الصناعة اعلنت مطابقة ALCO PLUS لمواصفات تصنيع المعقمات

اعلنت وزارة ​الصناعة​ في بيان ،التزام مصنع Alco plus للمعقمات والمنظفات المصنعة، بالمواصفات المطلوبة بعد ان تم تصحيح المعلومات البيانية في العينة الجديدة.

وجاء في البيان: "نتيجة تتبع وزارة الصناعة لمصانع المعقمات والمنظفات المصنعة أو المركبة محليا، وبعد نشرها نتائج بعض الفحوص المخبرية التي أتى ثلاث منها غير مطابق، أقدم مصنع Alco plus على الالتزام بالمواصفات المطلوبة، وجاءت نتائج الفحص لعينة اخذت من منتجاته مطابقة بعدما تم تصحيح المعلومات البيانية في العينة الجديدة.

تدعو وزارة الصناعة كافة المصانع إلى الالتزام بالمعايير من اجل مقتضيات السلامة العامة، وحفاظا على ديمومتها وسمعتها، وتؤكد الوزارة استعدادها لمواكبة عمل المصانع وتزويدها بالارشادات والمعلومات المطلوبة في عمليات الانتاج الجيد".