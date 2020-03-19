كوبيتش أكد لحتي دعم المنظمة الدولية للبنان

نقل المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش الى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ رسالة تضامن مع لبنان والتزام كامل كان عبر عنهما الامين العام للامم المتحدة ​انطونيو غوتيريس​، اثناء ​اتصال​ متلفز جماعي أجراه مع ممثلي ​اليونيفل​ و​الاسكوا​ والمنسق الخاص، بالتأكيد على "دعم المنظمة الدولية للبنان، لحكومته ولشعبه في هذا الوقت الصعب الذي يشهده لبنان والمنطقة و​العالم​".

يذكر ان مجلس الوزراء كان قد أعلن نهاية الاسبوع الماضي قرار التعبئة العامة في البلاد وعلى اثره اقفلت المؤسسات الخاصة والرسمية باستثناء تلك التي ترتبط بتسيير أمور الناس كالمحال الخاصة ببيع المواد الغذائية، الصيدليات، شركة الكهرباء وغيرها، ويستمر قرار التعبئة هذا حتى منتصف ليل 29 آذار المقبل.