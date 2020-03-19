أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "بلدية ​الماري​ طلبت من كل مزارع لديه عمال سورين عند الاشتباه بأي عوارض صحيه بوباء ​كورونا​ ابلاغ ​البلدية​ فورا تحت طائلة المسؤليه كون كل مزارع مسؤل عن عماله كما يجب التنبيه عليهم بعدم التجول الى عند الضرورة وعدم الزيارات في مابينهم حتى تاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٠ عملا بقرار ​مجلس الوزراء​ كما ستقوم البلديه بتعقيم جميع خيم وتقديم الارشدات لهم ...وتناشد البلديه الجمعيات الدوليه والمحليه والسلطات المساعده كون يوجدفي نطاقها الاداري اكثر من ٣٠٠٠ثلاثة الاف شخص من الجنسيه السوريه ولا قدرا لها على متابعتهن ومتابعة اهالها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية الماري تطلب من المزارعين الابلاغ عن أي اصابة مشتبهة ضمن عمالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.