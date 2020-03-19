تشكيل لجنة لمتابعة أزمة كورونا في البقاع

عقدت لجنة أزمة ال​كورونا​ في البقاع، اجتماعها الأول والأخير، في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، على أن يتم التواصل أثر هذا الاجتماع على وسائل التواصل الاجتماعي أدار اللقاء مسؤول حزب الله في البقاع حسين النمر، بحضور اعضاد قيادة حزب الله في البقاع، رؤساء البلديات واتحادات البقاع وخلص اللقاء إلى تشكيل لجنة متابعة ازمة مرض الكورونا على مستوى المنطقة، على أن تضم الهيئة الصحية الإسلامية، الدفاع المدني، الرعاية الصحية، واللجان تضم التربوي، الإعلامي، العمل البلدي، تكتل نواب بعلبك الهرمل ممثلا بالنائب علي المقداد، مدير المستشفى الحكومي الدكتور حسان اليحفوفي، المؤسسات الرسمية مع التأكيد على تشكيل لجنة في كل قطاع، على أن تضم كل لجنة رئيس بلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة حيث تم استحداث مركز لمحافظة بعلبك الهرمل في المستشفى الحكومي لوضع إمكانياته في خدمة الاهالي اعتبارا من اليوم الخميس مع الإعلان عن استقبال الحالات المرضية التي تظهر عليها العوارض المرضية في المراكز، القصير الصحي، مركز ميداني في مشفى البتول الهرمل، مركز النبي عثمان الصحي، مركز ميداني في مستشفى دار الحكمة بعلبك، مركز فرج بلوق بعلبك، مركز بوداي الصحي، مركز شمسطار الصحي، مركز تمنين التحتا، مركز علي النهري، رياق، مركز النبي شيت الصحي، مركز بريتال وسيتم استحداث مراكز ميدانية بجانب كل مركز الى جانب مركز ميداني في الكرك هدفه تشخيص الحالات المشتبه بها لنقلها الى مستشفيي بعلبك الحكومي والهرمل الحكومي، مع اعتماد استمارة الترصد الوبائي في كل بلدة من البلدات من أجل المتابعة.