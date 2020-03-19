وزير التعليم الإيطالي: تمديد إغلاق المدارس إلى ما بعد الثالث من نيسان

اشار وزير التعليم الايطالي لورينزو فيورامونتي الى انه "تم تمديد اغلاق المدارس في ايطاليا الى ما بعد الثالث من نيسان".
هذا وسجلت إيطاليا 475 حالة وفاة جديدة في يوم واحد جراء تفشي الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3000 حالة وفاة، وهي أكبر زيادة منذ تفشي المرض.
وكانت حالات الإصابة المؤكدة قد بلغت 35713 حالة في البلاد، بينما تعافى أربعة آلاف. وسجلت لومباردي، المنطقة الأشد تضررا بتفشي الفيروس، 319 حالة وفاة في يوم واحد.
وتعد إيطاليا ثاني أشد دول العالم تضررا بالفيروس بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة العام الماضي، وتسبب في وفاة نحو 8758 شخصا، معظمهم في الصين.
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