تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في العراق ليرتفع عدد المصابين إلى 177

أعلنت السلطات العراقية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 177.
يذكر أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد تسبب بوفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في العالم، فقد أحصيت 9020 وفاة معظمها 4134 منها في اوروبا (4134) و3416 منها في آسيا.
ومع 712 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية لإجمالي وفيات بـ90293 باتت أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بأسرع وتيرة.
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