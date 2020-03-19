تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في العراق ليرتفع عدد المصابين إلى 177

أعلنت السلطات ​العراق​ية عن تسجيل 11 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد المصابين إلى 177.

يذكر أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد تسبب بوفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في ​العالم​، فقد أحصيت 9020 وفاة معظمها 4134 منها في ​اوروبا​ (4134) و3416 منها في آسيا.

ومع 712 وفاة جديدة في ​الساعات​ الـ24 الماضية لإجمالي ​وفيات​ بـ90293 باتت ​أوروبا​ القارة التي يتفشى فيها الفيروس بأسرع وتيرة.