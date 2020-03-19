السلطات الروسية: فحص 4.6 مليون شخص عند الحدود لمنع تفشي كورونا

أعلنت السلطات الروسية أنها أخضعت للفحص الطبي منذ بداية العام الجاري أكثر من 4.6 مليون شخص لدى وصولهم إلى البلاد، ضمن إطار إجراءات منع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في أراضي ​روسيا​.

وذكرت هيئة الرقابة ​الفدرالية​ الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين، في بيان أن "ذلك يأتي ضمن إطار إجراءات الرقابة المشددة في جميع المنافذ الحدودية بحق القادمين برا وجوا من المناطق المتضررة بالفيروس الجديد"، موضحة أن "العدد المذكور يضم نحو 400 ألف شخص قادمين من ​الصين​".

وكشفت هذه الفحصوات 414 شخصا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بأمراض معدية، بمن فيهم 139 مسافرا من الصين و53 آخرين من ​إيطاليا​ و13 من ​كوريا الجنوبية​، بالإضافة إلى أربعة مسافرين قادمين من ​إيران​.

وأكدت الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في كل من هذه الحالات، ما أتاح منع تفاقم وضع تفشي ​الأمراض​ المعدية في البلاد.

ولفتت الهيئة إلى أن "​مطار شيريميتيفو الدولي​ بضواحي ​موسكو​ هو ​المطار​ الروسي الوحيد الذي يواصل اليوم استقبال الرحلات من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وتم فيه تخصيص محطة خاصة باستقبال المسافرين من هذه الدول".