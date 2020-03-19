بؤرة فيروس كورونا في إيطاليا تسجل صفر إصابات في أسابيع

تمكنت بلدة فو أوغانيو بشمالي ​إيطاليا​ بعد أن شكلت بؤرة ​حالات​ ​فيروس كورونا​ "​كوفيد 19​" في الأسبوع الثالث من شهر شباط الماضي وسجلت موطن أولى ​وفيات​ وباء كورونا، من الوصول إلى صفر حالات متغلبةً على الفيروس بشكل قاطع ونهائي.

ومنذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس، سارعت البلدة إلى فرض الحجر على أبنائها البالغ عددهم 3300 وإخضاعهم للفحوصات التي كشفت عن إصابة ثلاثة بالمئة من السكان نصفهم لم تبد عليه أية أعراض.

إلا أنه وبعد أسبوعين من فرض نظام ملازمة االمنازل واعتماد الحجر الصحي على المصانبين، انخفضت النسبة إلى 0.25%. وعمدت البلدة إلى عزل آخر المصابين قبل أن تفتح أبوابها للحياة مجدداً.