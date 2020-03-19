كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أعلن أن نتائج فحصه لفيروس كورونا إيجابية

أعلن كبير مفاوضي ​الاتحاد الأوروبي​ لشؤون بريكست ​ميشال بارنييه​ (69 عاما) اصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد لكنه طمأن على حالته الصحية.

وقال في فيديو عبر مواقع التواصل الإجتناعي: "لقد تأكدت أمس اصابتي بكوفيد-19 لكنني في حالة صحية جيدة وفي حجر في منزلي. انا بصحة جيدة ومعنوياتي مرتفعة"، مضيفاً "رسالتي إلى جميع المصابين بالفيروس أو الذين يحجرون أنفسهم: سنخرج معاً من هذه الأزمة!".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 9134 شخص بينهم 264 حالة وفاة و 602 حالة شفاء.