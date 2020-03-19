أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه (69 عاما) اصابته بفيروس كورونا المستجد لكنه طمأن على حالته الصحية.
وقال في فيديو عبر مواقع التواصل الإجتناعي: "لقد تأكدت أمس اصابتي بكوفيد-19 لكنني في حالة صحية جيدة وفي حجر في منزلي. انا بصحة جيدة ومعنوياتي مرتفعة"، مضيفاً "رسالتي إلى جميع المصابين بالفيروس أو الذين يحجرون أنفسهم: سنخرج معاً من هذه الأزمة!".
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 9134 شخص بينهم 264 حالة وفاة و 602 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أعلن أن نتائج فحصه لفيروس كورونا إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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